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無印良品推出「蟋蟀仙貝」 網友：下一步就是做成拉麵

聯合新聞網 / 綜合報導
無印良品推出以蟋蟀製成的仙貝，引發網友議論。圖／Twitter
無印良品推出以蟋蟀製成的仙貝，引發網友議論。圖／Twitter

去年，日本無印良品就曾經宣布，要和位於四國的德島大學共同研發以蟋蟀製成的仙貝。如今，這項計畫已經獲得了新的進展，日本無印良品宣布，將會於本月20日在網路商場上，正式推出這項產品，單價一包190日圓（約53元新台幣）。

無印良品在官網上，特別提到飼養蟋蟀的優點：包括飼養容易、成長時間短、有什麼吃什麼等。無印良品認為，在世界人口爆炸的現代，蛋白質的補充將會在十年內成為嚴重的課題，而蟋蟀不僅對環境的負擔比起雞、豬、牛都低，一克蟋蟀「肉」所含的蛋白質含量也遠比同樣重量的雞、豬、牛都還要高。

無印良品所推出的這項產品，使用的是主要分布在沖繩的黃斑黑蟋蟀，這種蟋蟀在台灣也常用作「鬥蟋蟀」用途。無印良品使用的是在衛生的環境下飼養的蟋蟀，他們將這種蟋蟀研磨成粉，再將其製作成餅狀。過程簡單，也不添加多餘的香料，整體吃起來的風味接近蝦餅。

不過，由於蟋蟀整體的成分上更接近蝦、蟹等甲殼類，因此和蝦蟹一樣含有可能引起過敏的物質，因此對蝦蟹過敏者應盡量避免。

推特上，許多日本網友也針對這個消息開始討論起來。有網友表示，從外觀上看不出來是蟋蟀，反而看起來還挺好吃的；也有網友指出，說不定以後大家漸漸習慣，最後研發出各種口味，甚至會被做成拉麵等等。

考慮到日本的某些地區原本就有「稻蝗佃煮」這項料理，有些網友也認為這項產品在日本的接受度或許不低；不過，也有網友表達了相反的意見，認為蝗蟲跟蟋蟀是兩碼子事，更有網友直接表示無法接受昆蟲製成的食品，甚至有網友擔心「可能會成為用來罷凌的道具」。

無印良品

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