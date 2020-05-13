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購物網站促銷套裝「滯銷死定了」 網友笑：拚命到讓人想買
因新型冠狀病毒疫情爆發，許多產業紛紛陷入困境，不得不祭出促銷政策，或是將通路改為線上販售，以維持生計。日本福島縣的一家醃漬品店，最近也開始經營起網路商店，然而店長直接在網站上擺出「拜託你買」和「滯銷死定了」等名稱的套組，讓網友們看了笑翻。
根據J-town報導，這家醃漬品店「香之藏」的店長岩井哲也，因為受邀在當地業者合辦的購物網站中上架店中的各種醃漬品時，擔心普通的命名會埋沒在其他商品之中，因此才想了這樣的方式。除了普通的「在家小酌」套組之外，他特別擺出了「滯銷大將軍」、「拜託你買」、「滯銷死定了」、「麻煩能買一下嗎」等，吸引網友們點擊。岩井哲也表示，這些其實都是按照他當時的心理狀態，直接訴諸文字的成果。
許多網友們看了岩井哲也的這些商品，紛紛表示，「命名很會w」、「拚命感太強了我要買」、「命名品味加上看起來很好吃讓我直接下單」。不過，有趣的是，岩井哲也在該網站上架的商品當中，最後銷量最好的，其實是以普通的名稱命名的「在家小酌」套組，而非任何以特殊名稱命名的品項。
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