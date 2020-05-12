被女友嫌賺太少又沒存款 男分手後竟中了威力彩15萬

男女交往期間若扯到錢的問題往往都會傷感情，一名男網友PO文抱怨女友嫌他賺得少、養不起她，於是提出分手，讓他非常難過，在情傷未撫平之下，男網友衝動的買了10張總共1000元的威力彩，沒想到其中一張竟讓他中了三獎15萬元獎金，貼文引來網友兩極化的討論，有人鼓勵他好好善用這筆獎金，但也有人質疑故事的真實性。

原PO在《Dcard》表示自己剛出社會賺得錢不多，又在台北租屋，扣除房租、孝親費等實在沒辦法存太多錢，但偏偏女友是個月光族，常常需要家裡金援，而且還嫌他不會賺錢又沒有太多存款，最後只好提分手。他說兩人分手後就沒再聯絡了，但從女方在IG上貼出的照片看來似乎沒有任何的難過，一樣和姊妹們出去玩吃東西，讓原PO看了失望又難過。

沉浸在情傷當中，原PO突然想起之前在PTT找鄉民算命，有鄉民說他今年有偏財運，於是他便從口袋掏出了僅剩的1000元，買了10張威力彩，沒想到當中有一張竟然中了三獎15萬元，總算讓他心情好一些。原PO還說前（10）日他一個人去吃大餐，結果巧遇前女友與閨密在吃飯，前女友看到他還不忘酸了一句說「啊不是沒錢，還敢跑來亂花錢」，讓他聽了很火大，但最後還是只淡淡的回說「分手了，妳別管我了」，讓對方相當錯愕。

原PO說現在的自己雲淡風輕，要開心的過自己的日子，而貼文也讓網友們看了議論紛紛，有人鼓勵安慰他說「有點可憐，這種只看錢的，隨時都會跟人跑」、「離開她才是你中的大獎」、「存下來，我也覺得不用跟下一任女友提到這件事，錢財不露白比較好」、「恭喜，但這筆錢最好好好規劃，不要太快回到原來的狀態，充實自己一定可以找到更好的」、「有可能離開她等於擺脫衰運！好好運用這筆獎金啊」。

但也有網友不以為然的表示「感覺好假」、「希望你真的中了，不然很像安慰自己的文章」、「15萬而已有啥好高興」、「15萬爽成這樣」、「是喔，睡醒沒？」、「15萬，我跟男友出國搭商務艙，兩個人光機票都不止這個錢」、「中獎爽不爽我是不知道，但我看你做夢倒是做的很爽」。