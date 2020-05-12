Gucci名牌包神似「紅龜粿」 網友笑：裡面裝紅豆？

日前有網友表示，六、七年前在澳門買Gucci名牌包送給老婆，結果對方不喜歡就一直放到現在，剛好最近想換包因此拿出來用，怎料包包越看越不對勁，因為外觀和顏色神似「紅龜粿」，照片在網上曝光，笑翻上千名網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「揹這個當日用包很怪嗎？我老婆一直覺得奇怪，我就說不然上爆廢公評」，只見這款精品包跟古早味點心紅龜粿撞色，讓人看了不禁嘴角上揚，有趣景象讓他自嘲「男生揹桃紅Gucci包很怪，但揹紅龜粿包就潮到不行」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我想說怎麼有人背紅龜粿，結果我眼睛壞掉看錯！」、「你高興就可以，但路上遇見我真的會多看兩眼」、「我看成紅龜粿…」、「要背什麼是自己的自由啦！」、「這是大尺寸的紅龜粿吧！」、「這畫面有食物的味道」、「裡面是不是包紅豆哈哈」。