吃魚驚見魚骨「脊椎側彎」 網友揭秘：這種魚比較好吃

人體如果坐姿不正，就可能出現駝背、脊椎側彎的病狀，嚴重的話甚至會導致脊椎神經受壓迫，不過有位網友近期上網發文，表示吃魚時看到魚骨末端也出現「脊椎側彎」的狀況，讓他覺得相當噁心，對此有不少網友留言揭秘，甚至表示這種脊椎側彎的魚比較好吃。

原PO於9日在「Dcard」發文表示第一次吃到脊椎側彎的魚，吃到一面只剩骨頭的時候發現末端魚骨呈現嚴重的彎曲狀況，令他覺得相當噁心，不懂為什麼魚骨會彎成這樣，因此他也向網友提問，質疑這是魚骨折的狀況或是有其他問題。

對此，網友紛紛留言表示「如果是先天性的脊椎側彎，其實這種魚會比較好吃欸，因為它在游泳的時候，要比脊椎正常的魚還要更用力一點，肉質會比較緊實」、「應該就是所謂的秘雕魚，真的有點噁」、「是受到水溫劇烈變化造成的，其實放到正常水溫中飼養會逐漸恢復正常，不過的確有在核電廠附近發現」、「大量還在成長的魚就被丟在大魚池裡面，因為空間不足導致魚互相碰撞，所以很多魚會發現有脊椎彎掉的問題」。

事實上，網友指出的秘雕魚其骨骼會呈現波浪狀、單彎、雙彎等狀況，脊椎出現變異的主因為電廠的溫排水污染，並不是輻射問題，溫度影響魚類的新陳代謝和成長速度，進而造成魚身病變。

根據行政院農委會水產試驗所官網指出，一般正常魚體脊椎骨會呈現一字型，但在自然環境下仍有少數魚體脊椎骨會呈現不正常彎曲，原因可能為病變、營養缺失、遺傳或外部環境影響，其中高水溫或水溫異常時，魚苗脊椎骨產生畸形的機率相當高。