他驚見大樓窗戶出現綠色人臉 細看傻眼：是想嚇死誰！

半夜一個人走在路上，神經總是特別敏感，看到一個影子就可能被嚇到，殊不知只是自己想太多。有位網友近期上網發文分享，表示自己回家時驚見住家對面大樓的一戶窗戶中，出現一張綠色人臉，十分嚇人，但近看卻發現這根本不是人臉，讓他氣憤直呼「是想嚇死誰」。

原PO於9日在「Dcard」發文，表示自己每次回家上樓梯時都會看到對面大樓的窗戶，而其中一戶的窗戶竟然都會出現一張綠色人臉，他每次看到都以為是有人將遺像擺在窗戶邊，令他感到毛骨悚然，但原PO仔細一看卻發現窗邊只是一個盆栽，令他相當傻眼，說到「不是啊，那盆栽長的跟遺照那麼像是怎樣，然後還剛好有一個框框在那邊，是想嚇死誰阿！」

對此，許多網友紛紛回應，「心疑生暗鬼」、「越看越像」、「遠遠看很像一個中分的男子側站在那邊」、「看不出來，是我沒有藝術細胞嗎」、「遠看真的超像欸好恐怖」、「我覺得比較像中國古代殭屍」、「沒有人覺得放大之後窗戶中間兩根那個部分更像人臉嗎」、「跟那個鄰居說很像遺照，叫他換角度」。