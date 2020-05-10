貝果沒退冰直接放電鍋蒸 打開後慘況網友笑翻：以為是滷大腸

許多人都喜歡品嚐貝果滋味，尤其中間抹上奶油、起司等各種不同配料，更是讓人愛不釋手，不過有網友在大賣場買了貝果回家後放到冰箱裡，早上起床沒有退冰直接蒸，結果打開鍋蓋後看到驚人的景象，讓他超傻眼，他拍下照片上傳臉書後也讓許多人看了笑翻。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團表示去好市多買了貝果回家後放到冰箱裡，今（10）日早上起床後想吃貝果當早餐，於是他從冰箱拿出來但沒有退冰，反而直接放到電鍋裡蒸。過了一會兒原PO滿心期待的打開鍋蓋，但眼前的景象卻讓他傻眼，貝果上的麵皮全都皺成一塊，不說真的看不出來這就是貝果，他事後想想應該要先微波退冰後再蒸比較沒問題。

照片一出笑翻許多網友，有人開玩笑的說「我以為是滷大腸」、「這肥腸滷的好漂亮」、「不雅觀，影響食慾」、「很好的經驗分享，功德無量，不知救了多少人」、「沒看標題我以為是脆腸」、「我以為是大腦」、「這貝果沒打玻尿酸」。也有網友分享經驗表示「為什麼要蒸？又不是饅頭，不用退冰直接微波就可以吃了啊」、「蒸太久了！水放太多」、「昨天直接從冷凍拿出2個電鍋蒸，結果一個正常、另一個跟你的一樣」。

另外還有人建議原PO正確的做法，「我用微波解凍，跟買來時一樣」、「我用微波爐一分鐘，剛剛好」、「貝果用電鍋要乾蒸，用米杯裝將近一公分的水，電鍋跳起就可以立刻吃了」、「剛蒸好的貝果不要馬上打開、熱脹冷縮的原理、接觸冷空氣就縮了」、「冷凍後直接噴水，然後烤箱180度五分鐘也可以」、「跟口罩一樣要用乾蒸的」、「沒退冰可以直接用氣炸鍋，退冰後用電鍋不放水乾蒸，狀態都不錯」、「蒸太久了，1/3杯水就夠了，蒸好再烤箱烤二分鐘，完美比例」。