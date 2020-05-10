煮咖哩還能加什麼變更好吃？ 內行網友推這3種：試過回不去

台灣人喜歡吃咖哩飯，但究竟咖哩醬汁要怎麼煮，才能讓咖哩飯更佳美味呢？對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，每次只要煮咖哩飯都只能加固定那幾種配料，怎麼想都不知道還可以加什麼菜，於是就好奇詢問廣大網友「煮咖哩還有什麼能加入？」

原PO在PO文中表示，自己每次煮咖哩都只放洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯和雞肉，讓他覺得都加一樣的配料實在太單調，但想破頭還是不曉得可以加什麼配料，因此就發文問道「還有什麼東西能加，能讓咖哩更加好吃？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應可以加「巧克力、咖啡、蜂蜜」這3種配料，「蜂蜜要加一定份量，味道就會很香也比較甜一些，適合做日式咖哩」、「我有加過巧克力塊，還加過75%黑巧克力和黑糖，咖啡粉也加過，都滿搭的」、「我試過加半杯咖啡，味道真的不錯」、「加蜂蜜很像日式咖哩，有甘甜的感覺」、「加巧克力、蘋果，超讚」、「認真回，櫛瓜、蘋果、黑巧克力」、「加巧克力試過回不去」。