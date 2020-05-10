好市多西瓜「口吐白沫」她嚇傻 內行人曝原因網友喊長知識

隨著天氣逐漸炎熱，不少民眾會買西瓜消暑，近日有名女網友表示，從美式賣場好市多（Costco）買了一顆西瓜，沒想到過了一晚，西瓜竟然自己「口吐白沫」，讓她整個嚇傻，照片在網上曝光，釣出內行人回應，網友看完直呼「長知識了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文提到，「昨天晚上買今天晚上就口吐白沫了，有人也有這樣經驗嗎」，照片中可見，西瓜外觀完好無缺，但卻跑出許多白色泡沫，罕見景象讓她自嘲「第一次看到口吐白沫的西瓜」。

貼文一出立刻掀起熱議，「西瓜喝醉了」、「還好有洞讓它口吐白沫，要不然它可能會直接炸開」、「太熱了它中暑了啦！」、「糖份太高中風了」、「西瓜暈車快吐了，趕快把它處理一下」、「室溫太熱，我以前親眼看過西瓜爆炸」。

另外有專業網友跳出來解答，「其實西瓜太熟或壞掉時，果肉產生的水分會發酵，讓內部有越來越多的氣體，接著會往外吐白沫，原理就像是壓力鍋一樣，氣體關在西瓜皮裡面悶住，撐到極限後自然就會爆炸」。