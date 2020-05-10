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打開鮮味炒手裡頭暗藏「驚喜」 網笑：其它7罐倒楣了

聯合新聞網 / 綜合報導
打開鮮味炒手發現裡頭充滿驚喜。圖擷自facebook
打開鮮味炒手發現裡頭充滿驚喜。圖擷自facebook

為了增加料理的美味，廚房用品總少不了調味料，日前有名女網友在臉書表示，打開新買的「鮮味炒手」時，眼前景象讓她整個傻眼，照片在網上曝光，引來眾人笑翻直呼「買一送八的概念」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「誰買到沒附湯匙的」，原本一罐鮮味炒手裡頭只會有一根湯匙，怎料打開後發現裡面竟出現「8根湯匙」，讓她好氣又好笑，只好雙手一攤無奈表示「誰家的放到我這裡來了，看來可以去刮8張試試手氣」。

貼文一出，吸引上萬網友按讚留言，「所有湯匙拿出後，整個內容物重量明顯不對了」、「其它7罐倒楣了」、「買湯匙送鮮味炒手」、「用湯匙增加重量，高招」、「驚喜包耶」、「變相偷工減料」、「員工：要下班了剩下湯匙全放進吧！」、「對不起我笑了」。

爆廢公社

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