聽新聞
test
0:00 / 0:00
打開鮮味炒手裡頭暗藏「驚喜」 網笑：其它7罐倒楣了
為了增加料理的美味，廚房用品總少不了調味料，日前有名女網友在臉書表示，打開新買的「鮮味炒手」時，眼前景象讓她整個傻眼，照片在網上曝光，引來眾人笑翻直呼「買一送八的概念」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「誰買到沒附湯匙的」，原本一罐鮮味炒手裡頭只會有一根湯匙，怎料打開後發現裡面竟出現「8根湯匙」，讓她好氣又好笑，只好雙手一攤無奈表示「誰家的放到我這裡來了，看來可以去刮8張試試手氣」。
貼文一出，吸引上萬網友按讚留言，「所有湯匙拿出後，整個內容物重量明顯不對了」、「其它7罐倒楣了」、「買湯匙送鮮味炒手」、「用湯匙增加重量，高招」、「驚喜包耶」、「變相偷工減料」、「員工：要下班了剩下湯匙全放進吧！」、「對不起我笑了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言