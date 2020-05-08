自種辣椒大方分送 鄰居阿婆拒收「已成精快放生」

疫情當前許多人宅在家沒事做，乾脆在自家陽台種菜，自己種的吃起來也安心。一名網友就分享他日前拿自己種的辣椒給鄰居阿婆，沒想到對方竟因為辣椒「太粗太長已成精」不敢吃拒收，甚至叫原po要拿去放生，讓其他網友大笑：「阿婆戲說台灣看太多。」

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享日前採收自家種的線椒，其外觀為綠色，較一般辣椒長且粗。他拿去分送給鄰居阿婆，結果阿婆一看竟說辣椒「太粗太長已成精」而拒收，並要原po放生。

這個回答讓原po傻眼，發文寫到：「辣椒精靈！要怎麼放生？」其他網友也被阿婆的反應逗樂，留言：「繼續放，讓它修練變成精靈去找阿婆」、「跟靈芝精一樣會跑來跑去被大家追殺嗎」、「下鍋超度它」、「阿婆戲說台灣看太多了 ，哈哈」。

線椒的外觀雖然像是糯米椒或羊角椒，但味道卻十分辛辣。留言區中也有內行的網友分享，這種辣椒拿來炒小魚乾豆干、炒豆鼓，或是滷醬油配冷飯吃都相當美味。