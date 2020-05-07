Q版陳時中蛋糕太可愛 眼尖網友尷尬說：他不是阿中部長

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今造成全球大淪陷，台灣由於防疫成效卓越，讓全世界刮目相看，也因此讓衛福部長陳時中知名度紅遍海內外。一名女網友日前到全聯超市購物時，發現一款蛋糕上面畫著神似阿中部長的Q版頭像，照片PO上網後讓許多網友大讚太可愛了。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」臉書粉絲團貼出一張神似陳時中部長的Q版頭像蛋糕照片，上面的人頭戴著紅色口罩，瞇瞇眼微笑著相當可愛，周邊都布滿巧克力的餡料，看起來讓人垂涎欲滴。她說日前去全聯看到這款蛋糕是巧克力口味的，因為Q版圖樣很討喜，讓她想買一個回家吃看看，但看到售價一個要109元，再加上尺寸不大，讓她覺得有點小貴，猶豫了很久還是買不下手。

許多網友看了也直呼想買一個來品嘗，「我也想吃看看」、「明天來去買來吃」、「今天去逛全聯沒看到，想知道裡面有無餡料？好不好吃？」、「剛去逛全聯一直看很久，但沒有標價所以沒買，$109不貴耶」。而吃過的人評價則兩極，有人大讚「這個好吃」、「不錯吃唷」，但也有人說「今天有買，覺得味道還可以」、「螞蟻吃的…超甜、超巧克力的！一開我家的螞蟻一下就吃光光囉」。

不過有眼尖的網友發現這個蛋糕上面的圖樣並不是陳時中，「他其實不是阿中部長…他是日本免費的素材人物」，這名網友貼出同樣也是戴口罩的Q版圖樣來做對比，這也讓其他人笑著說「最近阿中部長太夯，很自然聯想成可愛版的」。