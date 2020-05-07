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搶9.3億大樂透頭獎！3歲女兒幫選號 結果讓她超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
為了得到財神爺眷顧獲得大樂透9.3億元頭獎，一名女網友讓3歲女兒幫忙選號，沒想到選出來的號碼讓她看傻了眼。 圖／翻攝自「爆廢公社」
為了得到財神爺眷顧獲得大樂透9.3億元頭獎，一名女網友讓3歲女兒幫忙選號，沒想到選出來的號碼讓她看傻了眼。 圖／翻攝自「爆廢公社」

連槓了24期，今年大樂透最高頭獎9.3億元在前（5）日開出，由台中一人獨得，高額彩金也吸引了許多民眾想試試手氣，就是期盼能獲得財神爺的眷顧，一名女網友在臉書表示當天家人帶著3歲的女兒去彩券行，並由女兒幫忙選號，結果選出來的號碼讓她看了哭笑不得，笑說不該讓3歲小孩自己選，貼文一出也笑翻所有網友。

原PO在臉書「爆廢公社貼出一張大樂透照片，因為9.3億的高額彩金相當吸引人，再加上她聽說5日當天雙子座的運勢很強，因此就讓3歲雙子座的女兒跟阿公去彩券行買彩券，並讓女兒自己選號，期盼能帶來好手氣，沒想到選出來的號碼竟然是「01、02、03、04、05、06」，讓原PO看了超傻眼，直呼「我錯了，我不應該讓3歲小孩自己選啊」。

雖然這組特殊的號碼最後還是沒能中獎，但逗趣的貼文也吸引了餘萬名網友按讚，「中了就獨得」、「這中一定是獨得」、「傻傻的，這要中了絕對獨得啊」，還有網友安慰原PO說「直接做公益」、「謝謝小妹妹的愛心」、「哈哈哈…開心最重要」、「總有一天這組會開出來」、「機率一樣啦」、「買連號中3個號碼機率很高」、「其實連號中獎機率跟亂數是一樣的」、「再接再厲，搞不好下次真的讓妳中獎」。

還有人笑說「這個號敢選真要有大福份才得的到」、「這種奇葩號碼還是會有開的機率」、「如果真的開了就知道是妳了」、「50元讓大家笑笑，妳功德無量」、「全世界的樂透都沒開過的號碼」、「哈哈！這檔蠢事我過去也做過，讓兒子劃卡片也是劃123456」、「哈哈，真的開出來妳會被肉搜」、「這個號十幾年前富邦時的台彩開過頭彩01、02、03、04、05、07」、「別這麼說，之前雙贏彩有開過2，4，6，8，10，搞得台彩不得不修改規則」。

爆廢公社 大樂透 頭獎

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