影／立夏好熱別出門 在家學做日本最夯「水果花三明治」

在各國都祭出外出限制的當下，許多人無法前往餐廳用餐，只好在家嘗試自己料理。而日前，日本Youtube頻道，Tastemade Japan邀請廚師「黃瓜」，為網友們示範了「水果花三明治」，以簡單的方式製作出美觀又美味的點心，讓網友們嘖嘖稱奇。適逢今天5月5日是24節氣中的「立夏」，也很適合做為高溫酷暑下的清涼茶點。

這種外觀美麗、味道甜美的三明治，是怎麼製成的呢？原來這些花朵分別由幾種水果製成：草莓（切出三個「山峰」形狀）、橘子（剝皮並剝除白色纖維）、芒果（使用花型模具切割）、香蕉（剝皮後使用花型模具切割）、黃色奇異果（橫切片後疊成卷狀）、紫色葡萄（可帶皮吃的品種）；綠色奇異果（縱切片）和綠葡萄（縱剖半）則擔任綠葉的工作。奶油則是以鮮奶油（200ml）加入砂糖（30g）後打發六分鐘，再加入馬斯卡邦起司（200g）持續攪拌七分鐘。

奶油和水果都備料完成以後，只要拿出厚片土司、塗上奶油，沿著對角線放上水果，擺設成花的形狀即可。對角線兩邊若還有空隙，則可以塞入其他水果。同時，也必須一邊以奶油填滿縫隙。最後，用另一片土司夾住，包上保鮮膜，放入冰箱冷卻二十分鐘後，再沿著對角線對切，就大功告成了。

透過簡單的步驟，便創造出美味的三明治，令網友們也紛紛大呼：「這就是創意和品味的集大成哪！」、「看起來超有型，太有創意了！」、「等外出禁令解除之後，一定要做一份帶去野餐！」