台版哈利波特月台？ 北車消失的神秘「Y14」出口

英國奇幻小說《哈利波特》中知名的九又四分之三月台，在台北車站也有相似地點？網友發現台北地下街出口指示牌依序標示有20多個出口，其中通往台灣高鐵的「Y14」出口，在地下街卻怎麼也找不到，好奇上網提問Y14「是什麼消失的密室嗎？」

一名網友在《PTT Goosiping》版以「台北車站消失的出口」為題發文，問大家去台北車站時是否曾注意到，Y區地下街有Y12、Y16出口，但就是沒有Y14出口，「是什麼消失的密室嗎？」

貼文引來網友回應「九又四分之三月台」、「會通往台灣霍格華茲分校」、「你麻瓜看不到啦」，還有人語帶恐嚇說「不要問」、「知道原因的都已經…」、「傳說中找到Y14的人會…」。

其實早在2011年就有人提問過為何找不到「Y14出口」，還拍成影片放上網，影車中標示牌寫著「Y14 台灣高鐵」，實際走一遍是Y12下一個就變Y16，怎麼也走不到Y14出口，質疑「這個指標是給誰看的？給魔法學園人看嗎？給鬼看的嗎？」

圖擷自 YouTube/Lee I Hui

台北地下街建成開幕於2000年，為安置原中華商場承租戶。地下街共有28個出口，南北側各14個，以英文字母Y為編號開頭。其中Y14出口直到2017年2月完工開放。根據《三立新聞》報導，Y14原本設計通往高鐵月台，開通後改往桃園機場捷運方向並改為「Y12U」，「U」為「Underground」字頭，代表地下連通道。目前「Y12U」就位於「Y12」出口旁邊。