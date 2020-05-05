下班驚見母拿熨斗「電頭毛」 他心疼：沒多花時間教她

生活經驗豐富的媽媽，常能運用巧思將日常用品玩出不同花樣，讓人大開眼界。有網友某日提早回家，意外發現媽媽將熨斗開發出「新功能」，讓他驚訝又心疼，不過媽媽的動作也讓眾人捏把冷汗大喊：「母湯啊！」

媽媽為了省錢、方便，常會「靈光一閃」開發出電器的新功能，讓家人震驚又好笑。一位網友回家時發現媽媽趴在燙衣板上，一頭秀髮鋪散，上面卻壓著一台熨斗，讓他當場傻眼。詢問後才知道原來媽媽想把頭髮燙直，卻不會使用離子夾，只好自己研究拿熨斗DIY燙髮，若不是他提早下班，可能一直都不知道自己上班穿的襯衫和媽媽的直髮「系出同源」。

然而究其原因，竟是不會用新產品所致，讓他好笑之餘又有點心疼，認為當子女的常會買一些3C產品給媽媽，卻沒有花點時間了解她會不會用，媽媽不會又不好意思問，最後只好束之高閣。有了這次經驗，他決定好好研究離子夾的使用方法，教會媽媽如何使用。

網友看到原PO請媽媽補拍的示意圖後，紛紛笑讚原PO媽媽「很可愛」，但有不少人大呼「母湯」，擔心媽媽操作不慎燙到自己，「很危險母湯」、「狂汗！！不會燙到嗎」、「水流出來會燙傷」、「頭髮會臭灰搭吧」，並表示使用離子夾也需要技巧，不如帶媽媽去燙直，一勞永逸。

有些人則提到其實古人就是拿熨斗燙頭髮的，原PO也翻出謝霆鋒2年前參加KKBOX風雲榜時，自己拿熨斗燙出雞冠頭的影片，表示原來真的可以燙得超直。不過謝霆鋒PO出DIY燙髮影片時，也強調過程中看不見熨斗與頭髮的距離，其實相當危險，要大家別模仿。