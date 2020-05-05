直接穿走？好市多買鞋驚見「空盒一堆」 網曝真相

美式賣場好市多（Costco）不時會發起一波又一波的限量特賣，讓許多網友積極搜尋特價消息，因此出現許多臉書社團，提供社員分享戰利品及購買經驗，有任何疑問也可以在社團上詢問，會有熱心的社員們解答。

近期有網友在好市多消費分享社團中表示，她在好市多買了雙運動鞋，在尋找鞋號時，意外發現好幾個鞋盒都是空的，疑惑「空盒裡的鞋是都被幹走了嗎」。而這疑似客人順手牽羊的行為，引起許多網友討論「該不會是被直接穿走吧」，還有人抱怨遇到鞋盒內被人換成兩隻不同尺寸的鞋子，造成後續換貨的麻煩。

不過有網友表示，現場會留下多個空盒，很有可能是客人不想要鞋盒，只把內容物拿走，「應該是不想要盒子，拿回家還是要丟掉」、「很多人騎車的不會要盒子」、「不愛拿盒子⋯⋯超級佔位子的」。也有眼尖網友表示「鞋子上有綁條碼，應該不關盒子的事」、「結帳不需要盒子」，但也有人認為「即便不要鞋盒是否可以順手拿去櫃台，結帳完請櫃台丟或自己回收，留在現場感覺增加別人的困擾及不便」。