男友阻女友喝冰飲料老闆讚貼心 真相讓她氣到不行

一名女網友發文說，日前和男友一起去買東西吃，正到一家紅茶冰買飲料的時候，點了一杯紅茶鮮奶，但卻被男友阻止說「不能喝」，原先以為是因不讓女生喝冰品對身體好的貼心舉動，沒想到結局真相卻讓女友「氣到不行」。

女網友在「Dcard」發文說到，和男友一起去買東西吃，先買了燒烤和鹹水雞後，眼巴巴地看了路邊的古早味紅茶冰，盯著看了約10秒後，老闆熱情的招呼她去買，於是女網友點了一杯熱的紅茶鮮奶，老闆則解釋說只有賣冰的，男友此時冒出一句「不行，妳不能喝」，老闆聽了大讚「男友很貼心喔！」，沒想到男友突然冒出一句話「沒有啦！她太胖了要減肥」，讓女網友氣到不行。

網友看了也笑翻，紛紛回應「男朋友很可以」、「看到這篇立馬想到我男友」、「應該是說她不能喝飲料要減肥，跟冷熱無關」、「笑死，妳跟男友和老闆都好可愛」、「女人聽到這句，氣死了」、「男友還活著嗎？」也有不少人開玩笑說「男友還活著嗎？」、「南投、台中、基隆代表上香」。