地下室停車場被裝七彩霓虹燈 住戶傻眼：我以為來到小吃部

有時候一個平凡單調的地方，加點裝飾就會變得很不一樣，一名女網友在臉書貼出一段影片，住家公寓地下室的停車場被某位住戶裝設了霓虹燈，讓原本平淡無奇的地方瞬間變得熱鬧起來，讓她開玩笑的說自己好像來到小吃部，影片貼出後也讓網友們覺得很新奇。

原PO在臉書「爆怨公社」PO出一段影片，從影片中看到原本昏暗又有點陰森的地下室停車場，被裝了霓虹燈後變得光彩奪目，不再那麼枯燥乏味。原PO表示日前到所住的公寓地下室停車場時，發現牆上被裝了類似聲色場所那種七彩霓虹燈，讓她看傻了眼。她說這是某位屋主的巧思創意，她看到時還以為自己來到了小吃部，甚至還搞笑的說應該要叫這位屋主坐在門口攬客才對。

影片也讓許多網友看了笑翻，紛紛大讚屋主很有創意，「地下舞廳」、「有音樂+10分」、「逗趣的屋主，好歡樂」、「難道是我這年代的地下酒家？」、「這是裝給阿飄當舞池用嗎？」、「其實很多人只是妳看不到」、「好有氣氛，其實他放給第三空間跳舞」、「好讚啊，超有夜店的感覺」、「可以開趴了」、「沒桌子沒椅子，客人坐哪？」、「這樣子停車場就不會那麼單調了啊」。

還有人搞笑的猜測這應該是屋主的嗜好，「他有一個夜店夢」、「或許這是屋主的夢想」、「妳不知道啦，這是男人的秘密基地」、「酒店封了，在家自嗨」、「說不定他真的是要開小吃部」、「防疫期間，自己在地下室車上唱歌比較安全」、「酒店都歇業了，只好自己開一間，很有創意」。