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她搭客運見座位間裝塑膠簾隔開 網友驚呆：像停屍間

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友搭到一台裝滿塑膠簾來防疫的客運，上車的乘客全都看傻了眼。 圖／翻攝自爆怨公社
一名女網友搭到一台裝滿塑膠簾來防疫的客運，上車的乘客全都看傻了眼。 圖／翻攝自爆怨公社

台灣在新冠肺炎的防疫上做得相當出色，不論民眾或企業都盡量做到滴水不漏，也讓世界有目共睹。一名女網友昨（30）日搭客運時，上車竟然發現每個座位都用塑膠簾隔了起來，特殊的景象讓她看傻了眼，她拍下照片後上傳到臉書，也讓許多網友大開眼界。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道昨天搭到一台讓她難忘的客運，上車後發現每個座位之間都用塑膠簾隔著，左右兩排的位置中間也同樣用塑膠簾隔開，讓她傻眼的說「我快被塑膠味燻死，又很難走，找不到洞在哪邊」。司機還用廣播搞笑的說「各位旅客不好意思，公司頭腦不知道在想什麼裝了塑膠簾，又不能拆，投訴請打客服專線0800…」，讓整車的乘客聽了不禁莞爾一笑。

原PO將照片貼到臉書上引起網友們看法不一，有人稱讚客運公司很有心，「很好的防疫措施啊」、「至少防疫做得好」、「其實客運公司很努力了，雖然有點漏風，不過客運防疫做到這樣真的也是十分用心了，應該鼓勵一下」、「可以啦，算有心了，總比什麼都不做的好」。不過也有人認為這樣的措施多此一舉，「有冷氣循環應該是沒什麼防護效果」、「做給人看的，騙心安用的，當空調假的嗎？」、「乖乖的全場戴著口罩應該比較有效」、「病毒附著在塑膠上更難清吧」、「結果大家為了找入口，手一直摸」、「然後每個人都摸一次，那個塑膠簾超髒」。

還有網友搞笑的說「這司機好中肯」、「連司機大哥都崩潰了」、「好老實的司機」、「防疫情不防塑化劑」、「好美喔！網美拍一波」、「我應該會先被塑膠味弄到窒息」、「車子的味道我一上車就暈車了，再加這個我可能會崩潰」、「是藝術空間展，夜晚會搭配七彩LED，精彩絕倫」、「我以為是水簾洞」、「像停屍間，準備解剖中」。

爆怨公社 客運 新冠肺炎

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