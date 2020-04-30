省錢套餐「一頓不到10元」 網友大讚：又學到一招

民眾為了省錢會減少外食、娛樂開銷，進而達到控制支出的效果。日前有名女網友發文分享「省錢菜單」，平均一餐花不到10元，料理方便且兼顧健康，照片在網上曝光，釣出不少網友回應「我也這樣吃過耶」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「學生時期的省錢套餐，現在出來工作有錢還可以打顆蛋，紫菜湯10入27元，大燕麥片110元」，只要將兩者加熱攪拌就成了低熱量又方便的紫菜燕麥粥，這樣一餐下來平均花不到10元，料理簡單上手且健康滿點。

貼文一出立刻掀起熱議，「以前常這樣吃哈哈」、「我也這樣吃過，可以順便減肥」、「看起來好像鹹稀飯，好好吃」、「這個不錯，而且健康」、「好酷，下次來試試看」、「又學到一招了」、「我也是這麼過」。

也有網友分享不同的省錢食譜，「弄豬油拌飯燙個青菜吃二餐」、「以前是科學麵加關東煮湯，和豬血糕10元總共16元解決一餐」、「白飯加醬油，偶爾加個荷包蛋」、「白飯加蒸蛋解決，或是白飯加沙茶醬」、「辣椒醬配白饅頭，飲料白開水」、「維力炸醬麵加茶葉蛋」。