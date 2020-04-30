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日本大學生PO出祖父母送的禮物 網友一看讚：爺奶很懂！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名大學生收到祖父母送的升學禮物，外觀看來慎重，想不到打開竟然是麻將。圖／Twitter
日本一名大學生收到祖父母送的升學禮物，外觀看來慎重，想不到打開竟然是麻將。圖／Twitter

有不少家長會為了升上大學的子女準備禮物，然而，日前一名日本大學生收到來自祖父母的禮物，包裝看起來非常的慎重，想不到一打開竟然是麻將，讓許多網友笑稱「真是實用」。

這名日本大學生28日在推特上發文，表示：「祖父母對我說『你也上大學了，差不多也需要這個了吧』，說完就給了我這個箱子，打開確認後，發現裡面是這個。」並貼上了麻將的照片。

許多日本網友看到忍不住回應：「的確是需要呢（笑）」、「我覺得這是非常好的教育」、「麻將都裝在很體面的盒子裡，真的會讓人以為是大量現金呢」、「我去年也是收到這個...」、「雖然我自己是已經過了想學的年紀了，但麻將真的很實用，對於洞察力、專注力跟溝通能力都有幫助。」

也有人大推麻將的娛樂功能，「只要超過三個人就可以打發時間、桌子也不用講究、雖然規則很難但記起來就很好玩、同時需要運氣跟實力，很少有人可以一直贏。如果要講缺點，應該就是洗牌會很吵吧。」

日本一名大學生收到祖父母送的升學禮物，外觀看來慎重，想不到打開竟然是麻將。圖／Twitter
日本一名大學生收到祖父母送的升學禮物，外觀看來慎重，想不到打開竟然是麻將。圖／Twitter

麻將 大學生

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