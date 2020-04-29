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她開心分享「櫻花粉紅口罩」 網友歪樓誤以為是衛生棉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享自己買到的新口罩，但PO上網後卻讓其他網友們誤以為是衛生棉。 圖／翻攝自爆廢公社
一名女網友分享自己買到的新口罩，但PO上網後卻讓其他網友們誤以為是衛生棉。 圖／翻攝自爆廢公社

現在領取口罩不單單只是防疫使用，顏色樣式已成為民眾尋寶的樂趣之一，時常可看到網路上有人分享自己拿到口罩的花樣，讓緊張的防疫增添了趣味性。一名女網友昨（28）日拿到口罩後打開來看，發現上面印製了櫻花的圖案，非常漂亮，她開心的把照片PO到臉書上，卻有網友歪樓的笑說看起來竟然像「衛生棉」。

口罩廠為了打破單調乏味的口罩外觀，製造出多種花色，讓許多民眾現在買口罩就像是買「驚喜包」一樣，期盼打開包裝後裡面出現的是讓人驚豔的顏色和樣式，之前就有網友拿到黑色、大紅色、鮮橘色、迷彩、丹寧等等，款式多樣讓人眼花撩亂，也讓民眾覺得買口罩不再只是枯燥乏味的例行公事。

一名女網友昨天在臉書「爆廢公社」也PO出買到的口罩，粉紅色櫻花圖案印在口罩上，相當有日本風情，她說這是第一次拿到這麼特殊的櫻花口罩，照片也讓許多網友驚呼太漂亮，「好美喔」、「好可愛」、「少女心爆發」、「羨慕，都拿基本藍、綠」、「好想要，哪一縣市啊？台北每次不是藍就是綠」、「羨慕！台灣很幸福，還能討論口罩花色，很多的國家都沒口罩可用」、「好特別，我都領不到比較特別的」、「好漂亮喔！感覺會有櫻花香」。

不過也有網友第一眼看到時還誤以為是衛生棉，「為什麼我會聯想到衛生棉？」、「嚇一跳，乍看好像衛生棉」、「怎麼有點像護墊？」、「很美，但真的像衛生棉」、「真搶不到口罩就搶衛生棉」、「有防漏側邊嗎？」、「第一眼真的誤以為裝錯」。

爆廢公社 口罩

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