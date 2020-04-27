全聯賣切片西瓜驚見天價 網友笑「內有鑽石？」

連鎖超市「全聯福利中心」商品多樣外，有時也會推出優惠價格，不過近日一名網友到賣場買西瓜時，驚見架上4分之一切的西瓜價格居然破3千元，讓他看了不禁直呼，「裡面有鑽石嗎？」

一名網友在「我愛全聯-好物老實説」貼出一張大西瓜1/4切的照片，只見架上擺著2份，其中一個為75元，不過另外一個3634公克的西瓜上頭的標價竟寫著要價3234元，讓原po驚呆表示，「這西瓜裡面可能有鑽石？」

照片發出後，吸引萬名網友按讚討論。網友不禁笑說，「西瓜表示，你累了嗎？」、「有鑽石？快！給我來一車！」、「限量版全台唯一」、「其實這一整塊都是紅寶石，所以你賺到了」，也有網友虧，「吃了治百病」、「這麼貴不知道能不能分期」。

但有網友則表示，可能是店員太累打錯數字了，「可憐的店員一定是太累了」、「員工你累了嗎？還是機器累了呢？」、「生鮮人員累了」、「單位設錯了啦，變成秤重的價格」、「可能斤數金額打錯了」。