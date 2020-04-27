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逛全聯驚見「新品種」 網笑噴：南瓜心裡苦但南瓜不說
全聯是生活用品與食品等的大賣場，也有販售許多生鮮食品，是家庭主婦的好去處。有眼尖網友某日至全聯購物時，發現南瓜的標籤似乎有點不對，仔細一看讓她笑噴，直言「南瓜心裡苦，南瓜不說」。
有一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文，她貼出一張擺在架上販售的南瓜照片，不過仔細一看，其中兩個南瓜的標籤卻寫著「苦瓜」，讓她笑噴「是全聯新品種」，還反問「我該跟店員說嗎？南瓜心裡苦，南瓜不說」。
其他網友留言表示「我眼睛應該沒花吧」、「這南瓜名字叫苦瓜？」、「不知道是店員太年輕分不清楚，還是這真的是苦瓜」、「貼標人員你累了嗎？」，還有網友發現，架上的3個南瓜標籤價格都不一樣，有56、66、90元，讓人搞不清楚，但有其他人回應因為某些蔬果是秤重計價。
另外有網友分享，「我之前也看過，肉品封膜封好好的，也貼上了五花肉標價，但是裡面沒有肉」。還有人說「我還真遇過，某次補貨有老鳥在教菜鳥店員，怎麼分辨A菜和小白菜，有的人只認識菜上桌的樣子，更有的，連上桌的菜叫什麼並不知道」。
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