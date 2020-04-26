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早餐店將錢幣紙鈔放盒子集中消毒反被笑 她反駁：雙重防護

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，她近日都不直接用手接客人的紙鈔或硬幣，而是讓客人把紙鈔放入盒中，再用酒精消毒一遍，不過卻被來買早餐的阿姨譏笑「有必要那麼緊張嗎？」圖擷自爆怨公社
一名女網友PO文提到，她近日都不直接用手接客人的紙鈔或硬幣，而是讓客人把紙鈔放入盒中，再用酒精消毒一遍，不過卻被來買早餐的阿姨譏笑「有必要那麼緊張嗎？」圖擷自爆怨公社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，許多民眾現在外出一定都會帶一瓶乾洗手或小瓶的酒精在身上，方便到公共場所時可以噴灑消毒。日前就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己在早餐店上班，由於看到「新冠病毒在鈔票上可活5小時」的新聞，所以他們近日就不直接用手接客人的紙鈔或硬幣，而是讓客人把紙鈔放入盒中，再用酒精消毒一遍，不過卻被來買早餐的阿姨譏笑「有必要那麼緊張嗎？」

原PO在文中表示，現在她工作的早餐店，都不直接用雙手收客人的鈔票或錢幣，而是讓客人把錢投入空盒之後，再統一用酒精消毒，就是為了避免新冠病毒在鈔票上存活。然而日前卻被一位前來消費的阿姨用嘲笑的口氣說「有必要那麼緊張嗎？」事後原PO則坦言「是！我會緊張」，雖然這麼做真的很麻煩，又浪費酒精，但因為不可能收一次錢就洗一次手，所以才會想到用這樣的方式。

原PO還說道「一直用酒精噴手，才沒幾天，手都快爛了」，即使如此她仍認為這麼做不但可以自保，連帶客人拿到消毒後的紙鈔硬幣，也是可以不用提心吊膽，是「雙重保護！」更呼籲防疫不易，一不小心就可能被感染，然後又傳染給别人，所以不要嫌麻煩。

PO文一出後，立刻引來大批網友討論，紛紛留言回應「其實可以考慮手機支付」、「我也都盡量不用現金，行動支付很方便」、「消毒鈔票是對的」、「所以我都跟店家說不用找了」、「去申請行動支付就沒問題，我是手機支付的重度使用者」、「要不要考慮申請line pay這些，減少碰錢的機會」、「導入行動支付最快，不用一直消毒」、「可以導入行動支付，刷卡還要摸對方的卡，行動支付就不用」、「用悠遊卡超方便，也不會接觸到」。

酒精 COVID-19 爆怨公社 新冠肺炎

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