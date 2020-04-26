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領到絕美雙色口罩？打開發現「騙很大」 網笑：驚喜包概念

聯合新聞網 / 綜合報導
以為領到稀有顏色口罩，沒想到竟是夢一場。圖擷自dcard
以為領到稀有顏色口罩，沒想到竟是夢一場。圖擷自dcard

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，口罩成為重要的防疫物資，因此採取實名制方式販售，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引發不少話題。近日有名女網友分享領到稀有顏色口罩，沒想到打開查看卻當場傻眼，照片在網上曝光，引來網友笑翻直呼「驚喜包概念」。

原PO在「Dcard發文寫道，每次買完口罩都會先看今天領到什麼顏色，想不到這次居然幸運領到黑色和紫色口罩，「平常都是藍、綠色的，先前同學還說沒有領過黑色口罩，豈料這天就被我領到」。

有趣的是，當原PO回家將口罩整個拿出後，好心情瞬間盪到谷底，因為只有口罩邊條有黑色、紫色，其它地方皆是藍色，突如其來的結局反轉讓她哭笑不得地說，「不知道戴這個出門，別人會不會多看我一眼？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「廠商怕大家領口罩太無聊，越來越有梗了越來越有梗了...哈哈」、「哪裡買的我也想要」、「好羨慕！我也想要奇怪的顏色」、「口罩表示：想不到吧！」、「新潮流滾邊設計嗎？」、「原來還有撞色版啊！」

口罩 新冠肺炎 COVID-19 Dcard

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