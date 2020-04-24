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室友偷錢不承認 假裝被附身還要求祭品讓她超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友懷疑被室友偷了錢，沒想到對方不承認還裝神弄鬼，讓她直呼超荒謬。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友懷疑被室友偷了錢，沒想到對方不承認還裝神弄鬼，讓她直呼超荒謬。 圖／聯合報系資料照片

一名女大生和兩名室友同住，日前她把皮夾留在家裡後外出，沒想到回來後發現皮夾裡少了600元，她懷疑是其中一位室友偷的，但又苦無證據，於是故意佯稱有在屋內裝監視器，沒想到這名室友不僅不承認，還假裝被亡靈附身，亂掰是亡者所為，讓這名女大生超傻眼，直呼這真是「遇過最荒謬的室友」。

原PO在《Dcard》論壇表示和A、B兩名同學是室友，日前她和A室友外出買午餐，她給了1000元付帳找回來8張100元，回到家後就把皮夾丟在床上，過沒多久便外出，而A室友也出門打工，B室友則是在上課。到了晚上原PO和A室友外出吃宵夜，準備結帳時發現皮夾內只剩200元，600元竟然不翼而飛，A這時突然想到下班回家後看到自己的床上放著原PO的皮夾，B還拿起來說以為是A的才放到她的床上。

原PO聽完後覺得事有蹊蹺，就在LINE的群組裡故意說在屋內裝有監視器，打算揪出竊賊，沒想到B室友得知後不知道是不是作賊心虛，竟開始胡謅，一下子說看到不明物體拿了皮夾，一下子又說看到一團黑黑的東西，更扯出看到長得像穿著不同衣服的自己，後來還說自己的錢也被偷了，讓原PO看了哭笑不得，但也沒有戳破她的謊言。

原PO說當天凌晨差不多3點時，兩名室友已經睡了，她還坐在床上跟男友聊天，這時B突然坐了起來，略低著頭、面無表情看著前方，然後披頭散髮的（很亂的短髮）開口說「我是之前在這裡跳樓自殺的人，我今年32歲，妳的錢是我拿的，妳也不用找了，我已經把它丟掉了。錢是我拿的不是這個女生（指B本人）拿的，這個女生真的什麼都不知道也很單純，不要怪她，是我因為好玩，因為看妳過得太幸福了，才把妳的錢拿去丟掉」。

原PO起先嚇了一跳，後來越聽越傻眼，也看穿這是B在裝神弄鬼，但她沒有揭穿對方，反而配合演戲，最後還問「那你玩完了嗎？要怎樣你才會離開這裡？」B煞有其事地回答「妳去買三牲和香祭拜我，買金紙燒給我，我就會走」，甚至還說「對了，這個女生的身體真的很虛，妳去買祭品的時候，順便買一些她愛吃的零食，我會施法在上面讓她補補精氣」，讓原PO聽完很無言，「這件事應該會讓我到當阿嬤了還能跟我孫子說阿嬤年輕的時候遇過多荒唐的事」。

荒謬的過程讓網友們看了也忍不住大笑，「歹年冬厚蕭狼」、「是我就先巴她一掌叫她醒來了」、「扯出新高度」、「笑死！是多餓多窮，連零食都要別人買啦」、「被發現偷錢了後面還好意思騙零食，臉皮有夠厚的」、「我身體也很虛欸，怎麼沒被附身過，連鬼都沒看過啦」、「快笑死，妳還配合她演出」。

Dcard

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