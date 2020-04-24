幸運領到「草間彌生限量版」口罩 網讚爆他卻苦惱：好嬌羞

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，台灣防疫動作也始終持續，因此領口罩成了台灣人的例行公事，網路更成立許多口罩交流社團，每天分享拿到的口罩花色、取得地點等等。

有網友在臉書社團貼出剛領到的限量版口罩，亮紫底色上綴有黑色水玉點點，鮮豔又時尚，不過原PO卻當場傻眼，表示「這麼前衛的顏色我駕馭不了，剛才一戴上瞬間嬌羞了起來」，更懷疑自己拿到「草間彌生限量版口罩」。

這麼特殊的花色卻讓眾多網友瘋狂點讚，羨慕地直呼「好好喔」、「好可愛」、「草間彌生點點風，，很可以」、「如果是黃色就100%還原了」、「好漂亮的顏色真的好讓人羨慕」，並抱怨自己都領到基本款的藍色、綠色，不管換去哪邊領都一樣，有人則表示自家附近的藥局很公平，9片口罩裡會搭配3片特殊色，被讚是「驚喜包」。

也有許多領到特殊色的網友貼圖「炫罩」，秀出手邊的酷炫口罩，包括迷彩、大麻葉、丹寧色、藍底點點、斑馬紋，甚至還有網友PO出整排不同顏色的口罩，讓眾人紛紛詢問領取地點，或可否交換。

網友分享特殊花色口罩。 圖／爆廢公社公開版