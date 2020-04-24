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電鍋傳出陣陣烤肉香味 拆開底部驚見壁虎「滅門慘案」

香港01 / 撰文：卡洛兒
打開電鍋底部驚見一窩成乾屍的壁虎。圖擷自FB「BigD Reyes」
打開電鍋底部驚見一窩成乾屍的壁虎。圖擷自FB「BigD Reyes」

當電飯煲傳出陣陣烤肉香味，不要流口水得太早，分分鐘是一場「滅門兇案」！近日facebook群組流傳兩張照片，只見一個電飯煲底部竟藏着多條如魷魚絲般的壁虎乾屍，猶如亂葬崗一樣，非常嚇人，有網民則笑言「可以拎去樓下藥房賣？」

翻查圖片來源，照片最先在一個菲律賓網民的fb出現，他在帖文中表示，使用電飯煲時常常傳出炸物的香味，聞上來感覺很美味。但當他們拆開煲底一看，竟有至少20條壁虎乾屍與電線糾纏着，每一條都已呈現又乾又脆的狀態，身體亦已變成焦黃色，似乎已死去一段時間，相信牠們闖進電飯煲躲藏後，因走避不及而被一鍋端了。

該批照片震驚網民，紛紛留言表示非常噁心，又指根本是「滅門慘劇」、「每煲一次飯就死一家」。但另有網民笑稱「好識食」，指牠們的狀態乾如藥材一樣，「可能好保身啊！」

原來電飯煲藏壁虎屍並非單一事件，有網民指自己亦曾在故障的電器內發現乾屍，有人則指出因壁虎是冷血爬蟲類，愛躲在電器發熱的地方，若聞到燒焦味，就可能有壁虎命喪在內。

之前也有泰國網友家中電鍋出現壁虎乾屍。圖擷自FB「Yutthapong Yodkeaw」
之前也有泰國網友家中電鍋出現壁虎乾屍。圖擷自FB「Yutthapong Yodkeaw」

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 菲律賓

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