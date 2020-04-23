他手繪發票連QRcode都神還原 網友讚嘆：收下我的膝蓋

日常生活中統一發票隨處可見，不足為奇，但純「手繪」的統一發票就很稀奇了。有一名網友在Dcard分享自己手繪的統一發票，甚至連發票上精細的QRcode都神還原，讓其他網友見了激動回覆「收下我的膝蓋」。

一名視覺傳達設計系的網友在Dcard發文，表示自己在超商打工，隨手就畫了一張發票，逼真程度甚至連原po自己都差點將畫「拿起來」，事後才意識到那是他畫的圖。

Dcard網友手繪的發票與真正發票對比。圖擷自 Dcard

從圖中可見，不只數字逼真，甚至連發票上的QRcode和條碼都細膩還原，讓網友驚嘆「太厲害啦」、「QRcode很厲害欸」、「太強」、「收下我的膝蓋」、「一開始滑過去，想說畫的在哪……太像了吧跟真的一樣」、「原po沒事吧……根本是人體相機+沖洗啊！」

還有網友真的拿QRcode去掃碼，雖然結果是掃不到，但用肉眼看還是相當逼真。也使網友紛紛表示「被超商耽誤的畫家」、「歐買尬，做超商店員太可惜了，快開工作室了吧」。