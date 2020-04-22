幸運兒買9片口罩領到「驚喜包」 超美馬卡龍色引網暴動

新冠肺炎疫情未歇 台灣正處於防疫時期，不論是線上預約口罩或到藥局排隊買口罩，都成為每個人的例行公事，口罩已經是人民生活上不可或缺的一部分，甚至近期還因為「粉紅色口罩事件」，讓民眾深思性別平等教育的問題。

近期台灣實施分流銷售，14天內可以購買9片口罩，有網友在臉書社團分享購買口罩的驚喜經驗。他表示，近日在新北市中和區一家藥局買口罩，回家打開後發現竟得到「混搭馬卡龍色驚喜包」，除了基本的淺藍之外，還有綠、黃、紫三種不同顏色的口罩。

此貼文立刻引起廣大網友回應，紛紛表示原PO真是太幸運了，「貼心藥局」、「這種我會捨不得用」、「天啊這個藥局也太可愛了」、「那麼多顏色一次收集」、「收到這個真的會開心一整天」、「別人的藥局都不會讓別人失望」。一些網友則表示總是拿到藍色，想跟原PO交換，也有人分享遇到喜歡藍色的民眾，向藥局詢問「沒有全藍色嗎」，看來蒐集口罩顏色似乎已經變成人民生活的樂趣之一。不過，有網友在留言處表示，口罩驚喜包活動已經結束了。