蹲式馬桶內驚見不明鐵片 內行人曝功能網喊「長知識」

日前有名網友上公共廁所時，發現馬桶裡覆蓋一塊鐵片，他對此感到疑惑，於是發文詢問「知道這鐵片的用途嗎」，照片在網上曝光，釣出內行人解答，網友看完大感不可思議，紛紛留言直呼「長知識了」。

原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片，只見蹲式馬桶內多了「一塊鐵片」，與平常大眾認知的馬桶不同，讓人不解是馬桶壞掉還是另有功能，於是他詢問網友「為什麼馬桶裡面有個像是鐵片的東西，這是有什麼用意嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「馬桶破了，選我正解」、「比較不會黏？」、「破掉了不想整座換所以用鐵片補」、「應該是鐵片比較光滑，不會沾到大便」、「比較好沖吧！」。

另外有專業網友跳出來替大家解答，「阻塞維修孔，塞住直接打開清除異物用的」、「這樣的設計是為了讓異物堵塞馬桶時，不需要通樂等道具，可以直接打開鐵蓋取出堵塞物」。