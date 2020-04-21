餐點直送屏東北大武山？山友曝「地表最強外送」照網驚呆

美食外送興起造福許多不易出門的民眾，外送員為了顧客爬上高樓送餐也時有所聞，然而近日有民眾在海拔2000公尺的山上拍到foodpanda外送員的身影，讓網友驚呼「真是太猛啦！」

外送員為了把熱騰騰的餐點送到顧客手上，即便上山下海路途遙遠也會排除萬難努力達成。近日有網友曝光一張照片，稱朋友攀登屏東北大武山時，意外發現foodpanda外送員的身影，讓他驚歎對方真是「地表最強外送」。

只見影中人穿著foodpanda的粉紅外送制服、揹著外送箱，自在地穿梭在山林間，網友紛紛看傻：「真的很敬業」、「外送還要山訓喔？我太小看這職業了」、「腿力不好的還不能接下這訂單呢」、「專門跑山區的人不多，一定是獨家」、「運費是餐點的好幾倍」；也有人笑稱外送員是不是迷路了，還是根本遇到魔神仔？「相信我他不是送餐他是迷路」、「應該是導航出錯了吧」、「其實是遇到魔神仔吧，有沒有去叫醒他啊」。

外送員背景中的「檜谷山莊」是攀登屏東縣北大武山的中繼站，海拔約2150公尺。 圖／翻攝自臉書公開社團「靠北登山大小事」

不過也有理智的網友表示，外送員接單都有範圍限制，不可能真的接到來自高山的訂單，「最好那裡能標地點，派單收得到」、「怎麼可能，我家半山腰都沒送了」、「不是五公里而已嗎」。更有山友表示屏東北大武山標高3092公尺，地勢險峻，更是台灣百岳之一，怎麼可能隨隨便便上山外送。

仔細觀察照片中的外送員，背包的背帶並非foodpanda制式的粉紅色，而是黑色，且寬度更寬、貼合人體，網友們推測他應該是把外送包改造成登山包用，此為登山客而非外送員，「應該是把外送箱當登山包用」、「買不起登山揹包，拿熊貓的工作包來用也是合情合理」、「箱子保溫效果不錯，攜帶食物野餐」、「改背架爬北大武」。也有網友貼出跨年帶著外送包上武嶺的照片，笑說「裝保暖衣物還蠻方便」。