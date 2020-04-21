以「有種」造句意外揭父秘密 網憂：爸爸還活著嗎？

造句是語文學習中重要的練習要項，但也因語意不清、邏輯不通鬧出不少笑話。一位網友PO照，看似小孩在作業紙上以「有種」兩字練習造句，但例句似乎洩露了爸爸的秘密，讓許多人憂心地問「爸爸還活著嗎？」

一名網友在《爆廢公社》PO照，作業紙上看似孩童的字跡，利用「有種」兩字進行造句練習，例句一為「我對你（有種）似曾相識的感覺」使用正確還被打✓確認，但第二個造句卻寫出「爸爸你（有種）就把阿姨帶回家」，旁邊被以紅筆批註「請問媽媽知道了嗎？」

PO文笑翻上萬網友，大讚「這孩子大有前途」、「很懂『有種』二個意思聰明啊」、「孩子你真（有種）」，有人打趣回應「不要把爸爸的秘密說出來」、「媽媽在你後面很生氣你知道嗎？」、「我覺得老師也很有戲」、「實情是老師就是阿姨」，還揪出例句中的「姨」字寫錯了。

但部分網友對造句的字跡有疑問，「這不是小孩的字吧？我猜是演的～」、「字是不是太不像老師的字了」、「看起來都同個人的字跡」，也有人認為「看起來像大人寫的，不過蠻有趣的」。