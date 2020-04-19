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她將廚餘冰冷凍庫被親戚嫌噁 網友曝優點：不長蟲、不發臭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，自己把廚餘放進塑膠袋密封後，冰進冷凍庫來防止蟑螂滋生，但親戚看到後卻不能接受，甚至覺得很噁心。圖擷自爆怨公社
一名女網友PO文提到，自己把廚餘放進塑膠袋密封後，冰進冷凍庫來防止蟑螂滋生，但親戚看到後卻不能接受，甚至覺得很噁心。圖擷自爆怨公社

不少人平時處理家中的垃圾，不是拿去大樓垃圾回收場，請清潔人員處理，不然就是要自己在固定的時間等垃圾車來收，但有些人工作相當忙碌，時常無法準時倒垃圾。對此，近日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己因輪班工作無法天天倒垃圾，所以就習慣把廚餘放進塑膠袋密封後，冰進冷凍庫來防止蟑螂滋生，但親戚看到後卻覺得不能接受，讓她不解直呼「為什麼這樣會很噁心？」

原PO在文中表示，自己的工作性質讓她無法天天準時倒垃圾，因此她就有把廚餘冰在冷凍庫，等集滿後再一次拿去垃圾車丟的習慣。但日前親戚去家裡作客時，想要使用冷凍庫的冰塊，打開門卻看到裡頭放了好幾袋廚餘，認為很噁心不衛生，就不要冰塊了。

這讓原PO感到相當納悶，她認為自己都把廚餘包得很密，而且冰在冷凍庫也不會有臭味和引來蟑螂的問題，就連媽媽都有這樣「冰垃圾」的習慣，接著更疑惑的說道「我覺得把廚餘冰在冷凍庫很方便，不臭也不會有酸味，不懂為什麼會覺得這樣很噁心」。

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，許多網友紛紛回應自己也有這樣的習慣，「也都放冷凍，不長蟲、不發臭」、「我廚餘也放冷藏」、「這樣真的超方便，而且說真的根本沒什麼臭味，還可以防止廚餘長蟲」、「我也是這樣會放冷凍庫，之後就一起丟，其實沒什麼不衛生啊，包緊緊、不外漏，反而很衛生乾淨」、「我也是這樣冰，不然廚餘一個禮拜丟一次超臭」、「我都用密封袋把廚餘裝起來，然後冰冷凍」。

不過也有網友提醒，這樣做對其他食物的新鮮度造成風險，「包得再好，百密必有一疏，會交叉汙染」、「冷凍只是降低細菌活性，不是降低細菌數量或殺死細菌，這樣存放反而間接汙染其他食物」、「一定還是要在固定時間拿去丟，要不然其他食物也會被汙染」、「還是要注意冰的時間，過一段時間後，其他食物可能也會因此變得不新鮮，小心吃壞肚子」。

廚餘 爆怨公社 垃圾車

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