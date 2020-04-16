她切肉驚見「台灣」 網笑翻：高雄、台中、花蓮都是油

牛肉也可以看見台灣？一名女網友PO文表示，近日在好市多買了一塊牛梅花，回家切肉時發現，其中一片肉的形狀竟然激似台灣，照片上傳至網路後，吸引近萬名網友按讚，驚呼「真的超像！」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「切肉切一切，竟然發現台灣」，只見照片中，原PO將一大塊牛梅花分切，結果竟然瞧見其中一片肉的形狀像極了台灣，原PO還提到不是每一片都這樣，「前面不像，切完後才發現中間根本台灣」。

貼文一出，立刻吸引大批網友留言回應「全世界現在台灣能見度最高」、「老師，國歌音樂請下」、「我看到我家了耶」、「不要把台灣吃了」、「J丟喜愛呆丸啦」。

還有網友笑說「高雄、台中、花蓮都是油」、「肥油在台中、高雄，台東？」、「台中特別明顯欸」、「苗栗跟台東好肥啊」、「北台灣果然是國家的重心，油花分布較美」、「台南那一部分一定是『甜』而不膩」。