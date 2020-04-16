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岳母送軟殼雞蛋「凹陷如乒乓球」 網曝：2000隻雞只產5顆
一般市面上看到的雞蛋外觀都有白色硬殼，但生蛋的母雞沒有補充足夠礦物質料，恐怕會因缺乏鈣質，產出軟殼蛋。近期有網友在網上發文分享，表示岳母送了2盒雞蛋過來，但雞蛋外殼全部都軟趴趴，外觀像是凹陷的乒乓球，令他覺得相當可怕，質疑這種蛋還能吃嗎？而貼文一出後，網友紛紛大嘆驚奇，而曾在養雞場工作的網友則透露， 2000隻雞每天只產5顆這種軟殼蛋。
原PO於14日在臉書社團「爆系知識家」發文，表示「今天岳母拿了兩盒約20顆雞蛋給我，但是全都外殼軟趴趴的樣子，有上網搜尋說可以吃，但是總覺得很可怕」，只見原PO照片中的雞蛋像是凹陷的乒乓球，外觀呈現蛋黃色，不像是一般的白殼雞蛋。
對此，許多網友紛紛留言表示「這應該是是雞缺鈣質的關係」、「第一次生的蛋也會軟軟的，雞不營養也會生軟蛋」、「這隻雞可能有骨質疏鬆症，不過蛋應該是沒問題的」、「這乒乓球吧」、「這個要趕快煮掉、保鮮期不久，很適合水煮蛋，非常好去皮」、「可以吃唷，這只是那隻母雞缺鈣，所以產下軟殼蛋，但是依然營養唷」、「軟殼因為雞隻鈣吸收不足，再來要看裡面是水蛋還是濃稠的蛋囉」、「其實一般的雞都會生這種蛋 以前去養雞場上班過 一個養2000隻雞的養雞場一天大概5顆左右而已 他們幾乎都自己吃」。
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