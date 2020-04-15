網友自製「11000下黃金蛋」 作法挑戰性超越400次咖啡

聽過最近南韓超紅的「400次咖啡」嗎？現在有網友自創「11000下黃金蛋」，宛如布丁般鵝黃色的圓滑雞蛋，讓人食指大動。不過這名網友分享的作法，製作過程超有挑戰性，令不少網友直呼「我放棄」。

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上PO文分享自製的「11000下黃金蛋」，「在這邊介紹如何作好一顆黃金水煮蛋，作法非常的簡單，相信每個人都會。成品吃起來口感像是布丁一樣的Q彈，而且沒有蛋腥味！」

第一步驟是先準備一顆殼厚的新鮮雞蛋，且原PO特別推薦全聯的枸杞蛋。第二步驟是「將雞蛋握在手中，穿好你的布鞋，戴上帽子墨鏡出門跑十公里⋯⋯」，原PO還特別提醒不能握得太用力，以免蛋破掉。最後一步是「回來之後，洗澡之前，將蛋放入滾水中煮20分鐘即可⋯⋯」。

煮好剝開後的雞蛋，表面呈鵝黃色，宛如布丁般可口。原PO表示「跑步完再吃這顆，根本增加100倍的美味啊⋯⋯」。

原PO既搞笑又認真的作法笑翻網友，「超級有梗！」、「巨大工程的黃金蛋」、「這黃金蛋作法我收下了，太神奇了！」、「這個黃金蛋好健康！」，甚至有一群網友認真嘗試，拿著蛋環日月潭一圈（約29公里），最後卻沒有成功。

有許多網友看見超有挑戰性的黃金蛋作法後，直呼「這太難了，我放棄」，但其實市面上真的有製作這種黃金蛋的好用小物，不用實際帶著蛋出門跑步，也可以享受到美味又營養的黃金蛋。