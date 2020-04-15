為喝黑咖啡…居家檢疫男「手工分離」三合一咖啡 網笑翻：絕對沒偷跑

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，諸多國家為防堵疫情頒布封城令，或要求國民居家避疫，為打發待在家中的無聊時光，不少人會玩手機、遊戲、追劇，但也有不愛3C產品的網友，選擇把咖啡包「手工分離」，別出心裁地玩法笑翻眾人，大讚他「絕對沒有偷跑出去」。

台灣為防止新冠肺炎疫情擴散，自3月19日起便要求所有入境者皆需進行居家檢疫14天，因此陸續傳出檢疫者難以忍耐偷遛遭罰款的新聞。有位自澳洲回國的網友也在臉書社團「爆怨公社」上抱怨這14天太無聊，讓他忍不住把3合一咖啡包拆開，將包裝內的咖啡、奶精和糖粉一一分開，甚至連泡麵調味粉包都拆開「分類」，精細手工讓眾人嘖嘖稱奇。

該網友表示，其實他的初衷是想喝黑咖啡，因此突發奇想拿不用的會員卡把咖啡包中的咖啡粉分離出來，雖然花了整整14天，不僅熬夜還睡不好，但最後如願喝到時，頓覺得一切辛苦都是值得的。

看到他仔細分離出三堆粉末，即使有照片佐證，不少網友仍難以相信，懷疑他分別買了咖啡、奶精、糖來拍照，但多數網友都對他的行為表示佩服：「眼力真好」、「太猛了」、「真的很無聊」、「居家檢疫就是這麼樸實枯燥而乏味」、「起初我也以為是假的，但前幾天我親自玩了一下，真的可以分開，而且玩了會上癮……切勿輕易嘗試」。