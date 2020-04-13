鴿子擾天線網友從淘寶買「老鷹」 一個月後全都飛進隔離屋

居於在鳥語花香的環境聽來寫意，但現實生活中每天都有鴿子不請自來，卻會引來不少麻煩。有網友難以忍受雀鳥常常飛到家中的露天天線上，決定從淘寶網購一隻「老鷹」，經過一個月觀察及驗證，證明「模型老鷹」真的有效趕走鴿子，證據是牠們都飛到隔離屋了，引來大批網友熱烈討論。

原PO住在鄉下的屋子，他之前在facebook群組「淘寶開心share」發文，貼出相片表示家中的天線安裝於露台位置，常常引來鴿子飛來停留，擔心會惹來細菌或衛生問題，所以狠下心在淘寶網購了牠們的天敵——模型老鷹「駐守」於天線旁邊。

原PO狠下心在淘寶上網購了鴿子的天敵模型老鷹「駐守」於天線旁邊。圖／fb群組「淘寶開心share」

原來不少網友也有同樣的煩惱，對於原PO用「模型老鷹」嚇走鴿子一招很感興趣，不過還是擔心隨著時間過去會被聰明的鴿子識穿，原PO大膽嘗試認真求證，之後也更新情況，指經過一個月的「驗證及觀察」，證明了「假鷹」真的有效，鴿子看到「模型老鷹」後嚇到不再停在天線上。

老鷹會隨着風左右搖擺，看起來就像一隻真實的老鷹正在休息。圖／fb群組「淘寶開心share」

從原PO上傳的相片可見，他將「模型老鷹」懸掛於天線旁邊，老鷹會隨着風左右搖擺，看起來就像一隻真實的老鷹正在休息，難怪能騙倒不少鴿子，重獲清靜的他大讚：「真的解決了我一直無法解決的問題。」

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文章授權轉載自《香港01》