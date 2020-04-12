開車急剎車後無意間一個動作 竟讓他成功「脫單」

一名男網友在網路上發文分享自己脫單的過程，他說開車載著女同學外出，途中因為遇到機車闖紅燈而緊急剎車，沒想到卻因為下意識一個「護花」的動作讓兩人從朋友升級為戀人。貼文也引來許多網友的熱議，雖然有人覺得有點假，但多數的網友則大方祝福。

原PO在《Dcard》論壇說和一名女同學認識快10年雙方也非常熟，幾乎每星期都會一起出去玩，從去（2019）年開始兩人有些曖昧情愫，後來彼此間也有了好感。昨（11）日他開車載著對方，一路上不斷地遇到許多違規的車輛，讓他們開得有點膽顫心驚。開到一半時，突然有輛機車闖紅燈，原PO嚇了一跳緊急重踩剎車，結果不只放在後座的背包往前飛打到後照鏡，連他們兩人的臉也差點「親」到擋風玻璃。

就在此時，原PO突然發現自己的手摸到怪怪的地方，原來是因為踩剎車時他第一時間擔心副駕駛座的女同學會撞到頭，於是伸手過去幫忙擋住，但因為沒注意到手的高度，結果誤觸到女同學的胸部，頓時間兩人相當尷尬。幾秒後女同學打破沉默開口說「你要對我負責喔」，原PO以為對方是開玩笑的，於是也回說「沒問題，我們交往吧」，沒想到女同學竟然回答「好」，讓他又驚又喜「我脫單了，耶」。

貼文一出引起網友們的熱烈討論，有人懷疑是創作文，「太假啦」、「好爛劇本」、「醒醒吧，你沒有女友」、「創造力100分」，但多數人還是給予祝福。還有網友留言搞笑的說「你們是本來就有曖昧了對不對？感謝三寶讓你們在一起啦…哈哈哈」、「老實說喔，你是不是故意重踩剎車」、「反正再怎麼奇葩的事情別人都能在一起；再怎麼簡單的事情我都遇不到就是了」、「沒車、沒女生朋友，剎車再多次也沒用」、「三寶：兄弟，我就幫你到這了」、「三寶是你請的演員吧？」、「上次我也是這樣，結果我人就上法院了」。