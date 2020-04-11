買滷味老闆突冒一句「騎腳踏車嗎？」得知真相後她糗到想鑽地洞

日常生活中，有時會因為沒聽清楚或是聽不懂該語言時，引發一些笑話。一名網友到了臨江街夜市買滷味時，老闆突然問她「妳騎腳踏車？」讓她當下很疑惑，不懂買滷味跟騎腳踏車有什麼關係，沒想到後來老闆又再問一次，她才發現自己糗大了，後面的情侶聽了也忍不住想笑。

網友在「爆怨公社」 發文說要抱怨自己，日前她到臨江街夜市的知名滷味攤買滷味，挑好要的食物後，排了很久終於輪到自己，老闆邊切邊問「妳騎腳踏車嗎？」當下她滿臉問號，想說老闆怎麼會這麼跳TONE問這個，但還是禮貌性地回答「沒有耶！我是開車來的？有什麼差別嗎？」此時，老闆又補上一句「雞腳要切嗎？什麼腳踏車…」得知真相後，她糗到想鑽地洞，連後面情侶都傳來忍笑的聲音，她無奈表示「台灣國語很容易誤會。」

網友看完也笑翻「有像耶…笑死了」、「念快一點加戴口罩真的會聽錯欸其實」、「老闆戴口罩，講話會走音」有網友也分享自己的經驗「我曾經買麵包，問老闆這麵包包什麼？老闆跟我說是魯肉醬，心想好特別的口味超想吃吃看，買回家才發現…乳酪醬！」、「你有肺炎嗎？ 你才有肺炎，你全家都肺炎。 先生，我是問你有沒有會員啦。」