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嗑完一隻雞到製成標本花了一個月 她曝光作品讓網友驚艷

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生自製的骨頭標本（左）讓許多網友看了大讚。 圖／爆怨公社、ingimage
女大生自製的骨頭標本（左）讓許多網友看了大讚。 圖／爆怨公社、ingimage

真的是高手在人間！一名就讀生物科技系的女大生在臉書分享自己的作品，她將吃完的雞所剩下的骨頭「物盡其用」，組裝成標本，重現出這隻雞原本的「英姿」，但她也哀怨的說組裝過程相當困難，甚至還被教授不小心弄壞，讓她氣到大罵。照片也吸引上萬名網友按讚留言，紛紛大讚好厲害！

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張雞的標本照片，從照片裡可看到這隻雞呈現昂首展翅的姿態。原PO說她花了一個月的心血，「從吃光牠，然後把所有骨頭浸泡在藥水內，再把剩餘黏在骨頭上的肉拔出，抽牠的骨髓，晾乾牠，再來就是經歷最困難的組裝」。她描述組裝的過程非常辛苦，戴著塑膠手套時還得要防止快乾滴到手套上，以免導致手套黏著骨頭；噴黏著劑的時候要注意手套上有沒有殘留的快乾溶液，否則黏著劑噴下去瞬間灼熱感上升。

原PO還提到最討厭的地方就是脖子，因為這部位最難組裝，也讓她大嘆「這真的是我第一次這麼討厭雞欸」。好不容易組完了，教授觀看時還不小心失手弄斷標本的腳，讓原PO理智線斷裂，氣得在實驗室裡大罵。

精緻的標本作品也吸引許多網友稱讚「太強了」、「好厲害」、「高手」、「有神快拜」，還有人搞笑的說「死有全屍了」、「下一個是人骨了嗎？」、「我提供雞，幫我弄一隻」、「下次可以看妳用虱目魚嗎」、「想知道下次有沒有駝鳥？」、「掛了還能舞出芭蕾舞般的姿態，值得了」、「我以為是撿骨師C級檢定的說」。

有相同經驗的網友也留言分享回憶說「這以前我們解剖課的作業欸」、「回憶啊！」、「我哥是處理一條魚」、「我以前上課時也有要拼一隻出去」、「我們以前弄青蛙」、「想當初15年前我也做了一隻，不做還要被威脅死當」、「我朋友以前高中也是一人一隻，然後少部位的還要再宰一隻雞當零件供應」。

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