網瘋傳一張圖測腦退化症 找到這三樣東西代表沒事

社群網站上近日瘋傳一個小測試，聲稱玩家只要在一張圖片中找出3種東西，即能看看是否出現腦退化，你要試試嗎？

這個測試要求玩家在一張漫畫圖中，找出一隻蝴蝶、一隻蝙蝠以及一隻鴨子，假如一個也沒找到，代表或是已出現腦退化問題，如果只找到一個，即顯示你也開始步入老齡，找到兩個或全都找出來，那你就可以放心了。

網民當然知道這個測試沒有醫學實證，但也樂此不疲一起找一找，有的人找到後更圈出答案，讓找不到的人不用心癢癢，有的人竟然聲稱超出要求找出第四樣東西，你也快試試吧。

（以下是網友答案）

網友除了找到3樣東西外，還有人懷疑狗狗頭上那隻也是蝴蝶。圖擷自網路

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文章授權轉載自《香港01》