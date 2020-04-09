「超前已讀」天兵家長一口氣簽完聯絡簿 笑翻網友

最近因新冠肺炎而時常可以聽到「超前部署」這個詞，但沒想到竟還有人發明了「超前已讀」。原來是一位老師在批改學生聯絡簿時，發現學生家長把聯絡簿上的家長簽名欄一口氣全簽完了，讓老師傻眼表示「第一次見證這種超前已讀」。

有位老師在Dcard上分享過去教學時發生的趣事，他之前有位學生的家長因故回家休養，學生暫時交由另一位家長照顧，而這期間可謂錯誤百出。

某天，那位學生沒有帶英文故事書，老師問起後，學生興奮地說，「昨天全部被不小心回收掉了！」老師只好打電話給休養中的家長，事後再重買一套書。

而更讓這位老師無言的是，某天翻開聯絡簿，發現家長簽名欄全都簽齊了，甚至「還順便超前簽一簽了」，讓他啼笑皆非。「這到底是什麼『雖然不知道你要說什麼，但是總之我沒有要看喔』的概念？」若是家長沒簽名，還可以蓋章提醒，但就是沒有「請家長不要簽名」的印章可以蓋，令老師傻眼，「第一次見證這種超前已讀」。

然而讓老師更崩潰的還在後頭，幾天後這位學生來到學校，很興奮地說：「他（家長）把聯絡簿不小心回收掉了！因為全部都簽完名了，他以為是上學期的聯絡簿！ 」

看見這神奇的故事，網友紛紛留言表示，「有夠好笑」、「超前部署是必要的」。還有網友突破盲點：「是有這麼勤回收的嗎？」此外也有不少網友留言表示有類似經驗，「我媽直接把她的印章給我，叫我自己蓋聯絡簿，幸好沒有長歪」。