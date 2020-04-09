快訊

志村健真實遺產數字曝光 遺產誰繼承大哥回應了

因疫情無薪停職 昔月薪9萬飛機技師改當空調清洗工謀生

不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現一個代蒸口罩的新興產業。 圖／爆廢公社二館
網友發現一個代蒸口罩的新興產業。 圖／爆廢公社二館

新冠肺炎(COVID-19)仍延燒，防疫用品「口罩」因供給仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警被熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。

最近疫情關係，網友在臉書「爆廢公社二館」貼文指出有一個「新興產業」，那就是「代蒸口罩」每片2元、烤5送1、集滿500送電鍋、烤焦包賠，最後更寫上「開放加盟專人培訓，現在有補助」。

其他網友看了也笑翻回「用氣炸鍋啊~更夯！」、「這也能代幫啊」、「我不能接受..口罩有鼻涕...還丟進去電鍋乾蒸...不能接受」、「推廣蒸口罩的官員應該得諾貝爾獎啦」、「擺立法院肯定有生意」、「蒸一次的電費會不會超過兩塊啊？」、「蒸的是新興行業啊」。

另外口罩實名制升級版今天上路，民眾購買口罩可以2周買一次、成人一次拿9片，小孩10片，吸引不少民眾一大早前往排隊，領取地點除四大超商，新增全聯與美廉社。今天九時起也可海外郵寄口罩，對象為配偶或二親等內親屬，每兩個月一次，最多可寄30片，但要注意共有111個國家或地區不收台灣包裹，請務必留意。

口罩 新冠肺炎 COVID-19 葉毓蘭

相關新聞

不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠

新冠肺炎(COVID-19)仍延燒，防疫用品「口罩」因供給不仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警引發熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。

撩妹已經落伍？網紅狂撩市場阿姨 害羞「笑嗨嗨」網友全笑翻

「撩妹什麼的都太落伍，我們撩的不是妹，是阿姨與勇氣！」由五個大男孩組成的新生代Youtuber團體「Boji」，日前挑戰一句話撩妹，但有別以往都是撩年輕女孩，他們撩的是市場裡的阿姨、阿嬤，面對Boji的土味情話不僅讓地方媽媽們「笑嗨嗨」，也讓網友們全笑翻直呼「阿姨太可愛」。

像牙膏一樣一條一條的白醋？ 真面目令網友直呼長知識

說到白醋，一般人的第一印象大概都是一瓶玻璃罐裝的工研白醋，沒想到世界上竟然還有「一條一條的白醋」。有網友在PTT笨版PO文表示接到阿嬤的跑腿任務，要買「像牙膏一樣一條的白醋」，跑了三家超商才終於買到。而條狀白醋的「真面目」也令網友直呼長知識。

火鍋白飯中加入「冬瓜茶」 網友崩潰：麻煩直接報警

火鍋奇特吃法百百種，但在白飯中加入冬瓜茶的恐怕沒幾個人見過。有網友在PTT發文表示他在吃火鍋時，看到隔壁桌的人將冬瓜茶加入白飯中，實在太震驚，忍不住上八卦版問：這是什麼奇怪吃法？

妻進房驚見夫用「陌生女」顧兒 網友笑讚：育兒智慧王

爸媽帶小孩方式大不同！日前有名女網友表示，老公獨自在房裡照顧兒子，小孩居然沒有哭鬧，於是她好奇打開房門，差點被眼前景象嚇死，因為老公做了一個「假媽媽」來照顧嬰兒，超有才做法引來網友笑翻直呼，「育兒智慧王」。

超商菜鳥遇客人買菸丟出「超狂3問」 網友笑瘋讚：有勇氣

超商店員在台灣號稱「除了飛不起來外什麼都會」，但在成為全能的超人店員前，可是有段需要非常努力的訓練期，其中最辛苦的就是要背起櫃檯裡那面密密麻麻的菸品品牌，對初學者且不抽菸的人來說，大概跟以前背化學元素表差不多。

外星人降臨台灣？ 一張照片引發揣測「入境要隔離14天」

外星人降臨台南？有網友在臉書社團「台南爆料公社」寫說「飛碟掉下來了？」並po出一張大型飛碟照片引發熱議。該張照片為一大型連結車上頭載著一個貌似是飛碟的大圓盤物體，於昨天晚間行經中華西路、民權路口。

保持社交距離 她實測無接觸外送服務「雞排被丟水溝蓋上」

隨著新冠肺炎疫情持續，消費者也減少外出，有的人因為有不確定的感染風險，必須在家進行防疫的自我照護管理，外送美食平台在這波疫情中，也順勢推出「無接觸外送服務」，在Dcard論壇上，就有網友真的實測這項服務，但結果引來許多不同意見的評論。

她問真的有人可以背出全部信用卡卡號？ 網購族神回：背了3張

現代人因為工作忙碌，沒有時間出門逛街，因此通常都會選擇上網購物，然而有些人習慣使用貨到付款，有些人則會直接輸入信用卡卡號線上結帳，不過自己的信用卡大家都能牢牢的記在腦中嗎？對此，今（5）日就有一名女網友在PTT中PO文提到，對於自己的信用卡卡號頂多能背出「檢查碼」跟「到期年月日」，因此她就好奇詢問廣大網友「真的有人可以做到這件事嗎？」

女兒在校打架 爸第一句話讓媽聽了很傻眼

相信許多學生或者曾經歷過學生時期的人多少都有過打架的經驗，一名媽媽因為女兒在學校和同學有肢體衝突，被老師寫在聯絡簿上通報，媽媽用LINE想跟老公討論如何處理，沒想到得到的答案讓她看了很傻眼，她把對話截圖PO在臉書上，讓網友們看了笑翻。

上蹲式馬桶一開門驚見這景象 網友嚇傻：不敢用

外頭的公共廁所通常可分為坐式和蹲式兩種，許多人在外上廁所都會擔心衛生問題，因此大多選擇蹲式，不過有些人可能行動不便或者不適合久蹲，就會選擇坐式使用。一名網友在上公廁時赫然發現其中一間蹲式廁所裡竟然擺了一張挖空的塑膠椅，讓他覺得很稀奇，拍下照片PO到臉書上，也引來許多人的關注。

一天存5枚50元硬幣達35.4萬 網友一看嚇傻：恐三分之一是假的

不少人會習慣將零錢存入小豬存錢筒中，即使是不起眼的銅板硬幣，也可能在積少成多下，有機會存到一筆數目不小的存款。昨（4）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社公開版 》中PO文提到，他對存了快4年的2隻半豬公給「開腸剖肚」，沒想到存款竟超過35萬元，讓他在辛苦算錢之餘還是開心直呼「要算超久！」

熱門新聞

火鍋白飯中加入「冬瓜茶」 網友崩潰：麻煩直接報警

男子不戴口罩逛全聯再曝「超恐怖習慣」 網驚：店員會哭

「疫情影響生活」全球排名出爐 網聚焦第二名：真的很猛

弄丟悠遊卡後竟意外開始追蹤他 ...失主急尋求認識

男搭區間車未戴口罩還赤腳伸前座 勸阻無效被請下車

忘繳房租卻收到房東佛心通知 「疫情影響連續4個月減3000」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。