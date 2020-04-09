不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠
新冠肺炎(COVID-19)仍延燒，防疫用品「口罩」因供給仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警被熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。
最近疫情關係，網友在臉書「爆廢公社二館」貼文指出有一個「新興產業」，那就是「代蒸口罩」每片2元、烤5送1、集滿500送電鍋、烤焦包賠，最後更寫上「開放加盟專人培訓，現在有補助」。
其他網友看了也笑翻回「用氣炸鍋啊~更夯！」、「這也能代幫啊」、「我不能接受..口罩有鼻涕...還丟進去電鍋乾蒸...不能接受」、「推廣蒸口罩的官員應該得諾貝爾獎啦」、「擺立法院肯定有生意」、「蒸一次的電費會不會超過兩塊啊？」、「蒸的是新興行業啊」。
另外口罩實名制升級版今天上路，民眾購買口罩可以2周買一次、成人一次拿9片，小孩10片，吸引不少民眾一大早前往排隊，領取地點除四大超商，新增全聯與美廉社。今天九時起也可海外郵寄口罩，對象為配偶或二親等內親屬，每兩個月一次，最多可寄30片，但要注意共有111個國家或地區不收台灣包裹，請務必留意。
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