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像牙膏一樣一條一條的白醋？ 真面目令網友直呼長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
「條狀白醋」的真面目是沙拉醬。圖擷自ptt
「條狀白醋」的真面目是沙拉醬。圖擷自ptt

說到白醋，一般人的第一印象大概都是一瓶玻璃罐裝的白醋，沒想到世界上竟然還有「一條一條的白醋」。有網友在PTT笨版PO文表示接到阿嬤的跑腿任務，要買「像牙膏一樣一條的白醋」，跑了三家超商才終於買到。而條狀白醋的「真面目」也令網友直呼長知識。

原PO表示，早上接到阿嬤的跑腿任務，要買素的維力炸醬麵和「白醋」，且阿嬤特別強調不是玻璃瓶裝的那種，原PO還傻問「有這種東西嗎？」一旁的舅公和姨婆表示：「就那種一條一條像牙膏的啊」、「超商就有在賣了」，原PO只好帶著疑問到超商去問店員。

原PO辛苦跑了三家超商，最後終於在一位可愛女店員的幫助下找到傳說中「一條一條的白醋」，真面目竟是「桂冠沙拉」。

許多網友馬上專業回：「我猜原PO是嘉義人」，而事實上原PO是高雄人，但在嘉義有許多親戚。此文也釣出其他地區的網友回覆，「台南白醋+1」、「雲林阿嬤白醋+1」、「高雄人+1」。

有網友因此上網查詢沙拉醬被稱為「白醋」的典故，原來是早期台灣主要語言還只有日語跟台語的時代，民間還沒有沙拉醬的台語，一間位於嘉義的沙拉醬廠商為方便推廣產品，便將「外表白白又酸酸」的沙拉醬稱呼為「白醋」。而當地人則將透明清澈糯米醋的台語稱之為「清醋」或「醋」。有許多台中、台北的網友表示沒聽過這種稱呼，直呼「長知識了」。

嘉義 台語 PTT

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