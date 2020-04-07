妻進房驚見夫用「陌生女」顧兒 網友笑讚：育兒智慧王
爸媽帶小孩方式大不同！日前有名女網友表示，老公獨自在房裡照顧兒子，小孩居然沒有哭鬧，於是她好奇打開房門，差點被眼前景象嚇死，因為老公做了一個「假媽媽」來照顧嬰兒，超有才做法引來網友笑翻直呼「育兒智慧王」。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，自己要去廚房煮晚餐，請老公在房間照顧小兒子，「想說怎麼那麼厲害，馬上哄睡都沒聽到哭聲」，沒想到接下來的畫面讓她好氣又好笑。
照片中可見，寶寶在嬰兒床安心熟睡，身旁坐著一個「陌生女人」，靠近看發現是老公用棉被、枕頭製作出的假媽媽，身上披著運動外套，頭上戴著一頂帽子，讓原PO哭笑不得地說，「每次叫老公顧小孩都出頭一堆」。
照片在網上曝光，吸引許多網友留言按讚，「顧小孩可以激發爸爸的創意」、「老公還活著嗎哈哈？」、「比媽媽更會哄小孩」、「不可多得的人才」、「神隊友就在身邊」、「這招可以我學起來了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言