妻進房驚見夫用「陌生女」顧兒 網友笑讚：育兒智慧王

爸媽帶小孩方式大不同！日前有名女網友表示，老公獨自在房裡照顧兒子，小孩居然沒有哭鬧，於是她好奇打開房門，差點被眼前景象嚇死，因為老公做了一個「假媽媽」來照顧嬰兒，超有才做法引來網友笑翻直呼「育兒智慧王」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，自己要去廚房煮晚餐，請老公在房間照顧小兒子，「想說怎麼那麼厲害，馬上哄睡都沒聽到哭聲」，沒想到接下來的畫面讓她好氣又好笑。

照片中可見，寶寶在嬰兒床安心熟睡，身旁坐著一個「陌生女人」，靠近看發現是老公用棉被、枕頭製作出的假媽媽，身上披著運動外套，頭上戴著一頂帽子，讓原PO哭笑不得地說，「每次叫老公顧小孩都出頭一堆」。

照片在網上曝光，吸引許多網友留言按讚，「顧小孩可以激發爸爸的創意」、「老公還活著嗎哈哈？」、「比媽媽更會哄小孩」、「不可多得的人才」、「神隊友就在身邊」、「這招可以我學起來了」。