外星人降臨台灣？ 一張照片引發揣測「入境要隔離14天」

外星人降臨台南？有網友在臉書社團「台南爆料公社」寫說「飛碟掉下來了？」並po出一張大型飛碟照片引發熱議。該張照片為一大型連結車上頭載著一個貌似是飛碟的大圓盤物體，於昨天晚間行經中華西路、民權路口。

有不少台南在地網友在貼文底下回應，有人表示，「中華西路，常有很多載奇奇怪怪東西的大車」，其他人則開玩笑說「好像炒菜的鍋子」、「這是哪裡要用的道具嗎？」、「外星人要入侵了。」

還有人指出，「這是一種廣告房子，有重量的模組房」、「台南新地標」、「大型扭蛋機」，也有人結合時事話題，發揮想像力說「外星人入境了，一樣也是需要先隔離觀察14天哦」、「應該是知道最近地球上的油價變很便宜，所以路過順道來加一點。」

值得注意的是，過去在美國，也曾有住在華盛頓地區的民眾在高速公路上目睹空軍卡車載走白色飛碟，外表長得如同飛碟般的物體降落之後，接著就被軍方卡車載走，外觀扁平圓形，就像是一個超大型的銅鑼燒，也引發當地居民嘩然，不過也有人猜測是軍方研發的新飛行器。